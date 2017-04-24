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    Неделя начинается в Киеве с заморозков

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (53)

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    По информации Укргидрометцентра, в понедельник в Киеве будет облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный. Температура ночью от 1 до 3 градусов, на поверхности почвы и в воздухе заморозки от 0 до 5 градусов мороза; днем от 10 до 12 градусов тепла.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 24 апреля, в Киеве будет облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1 до 3 градусов, на поверхности почвы и в воздухе заморозки от 0 до 5 градусов мороза; днем от 10 до 12 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на понедельник, 24 апреля

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    На западе Украины будет облачно с прояснениями, местами дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью до 3 градуса мороза, на поверхности почвы и в воздухе заморозки до 5 градусов мороза; днем 14 градусов тепла.

    Ранее сообщалось, что на юге Украины, как прогнозировали синоптики, ухудшились погодные условия. Так, на регион сначала обрушились дождь со шквальным ветром, а позднее выпал снег.

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