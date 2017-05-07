В Украину идут грозы, шквалы и заморозки – ГСЧС

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Украине 8 мая ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы, 10-11 мая – заморозки на почве и в воздухе. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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В частности, ночью 8 мая в западной части, днем 8 мая в центральных, южных и восточных областях — грозы, в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/сек.

10-11 мая на почве заморозки 0-5°, местами в воздухе 0-2°. 10 мая в западных, северных и центральных областях, 11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°.

Ранее в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщали, что в Киеве с 6 до 7 мая ожидается чрезвычайный уровень (5-го класса) пожарной опасности.