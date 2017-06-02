Спасительные "тарелки". А что показывает ваш ящик?

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинизация отечественного ТВ поставила перед жителями страны вопрос: что делать, смиряться с новым языковым порядком дел в телевизоре или искать такой привычный для многих русскоязычный контент?

Как поведут себя люди из первой категории, покажет впоследствии статистика – рейтинги "смотрибельности" телеканалов. А вторые наверняка обратятся к просмотру тех же каналов из РФ – через интернет или спутник.

От запрета к запрету

Но интернет, как показала блокировка российских социальных сетей, не самый надежный источник: если власть взялась блокировать сайты, вполне может поставить "щит" и на интернет-сервисы, предоставляющие услуги телевидения.

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Есть вариант с "перепрошивкой" телевизоров, но СБУ уже активно следит за этим: 26 мая в Харькове сотрудники Службы безопасности провели обыски в магазинах сети "Эльдорадо".

Как сообщалось, магазины подозревали в установке на телевизоры специального программного обеспечения, которое позволяет смотреть запрещенные в Украине каналы – речь идет в том числе о каналах ЛНР и ДНР. Правоохранители провели контрольные закупки и задокументировали факты нарушения закона. Результатом стало уголовное производство по "сепаратистской" статье 110 уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Кто ищет, тот найдет

Привлекательным вариантом для желающих иметь разнообразие ТВ-"кнопок" остается спутниковое ТВ.

Крупные поставщики подобных услуг, как показывает рынок, не включают каналы из РФ в свои пакеты. Но другие, более мелкие компании, занимающиеся установкой "тарелок" и настройкой телевещания, готовы расширить телеассортимент. В крупных городах подобных предложений – десятки.

Обычно при монтаже стандартных комплектов спутникового оборудования компании обещают несколько десятков каналов на украинском и русском языках, а помимо этого, сотни (обычно до 500) европейских, азиатских и прочих телекалов.

Что касается каналов РФ, то трансляция, например, "России", "России 24", ТВЦ Международного сейчас запрещена в кабельных сетях. Но через спутник смотреть их можно: в зависимости от пакета предлагают от 12 до 40 "кнопок". Среди них ТНТ, Первый, Россия.

Сколько каналов и сколько стоит

В среднем установка стандартной системы для приема спутниковых каналов потянет на 2000 гривен (от 1800 до 2500). Разница – в качестве оборудования, наборе принимаемых спутников и возможности подключать больше телевизоров. Стандартная гарантия от фирм – 1-2 года на оборудование.

Разумеется, стоимость пакетов различается – чем шире линейка каналов, тем дороже.

О блокировке спутников или подобных запретительных мерах во власти (пока) не говорят. Как не было и обысков у компаний, занимающихся установкой оборудования.

Запретный плод… интересен

Блокировка социальных сетей в Украине в первые дни подняла их посещаемость до рекордных показателей. Вполне возможно подобное и в случае с квотами на ТВ: официальной статистики пока нет, но представители рынка говорят, что люди все чаще звонят и интересуются, сколько стоит спутниковое ТВ, можно ли поставить "тарелку" себе.

Тем более, введение квот продлено во времени и реакция телезрителей может быть тоже отсроченной: многие решаться перейти на "космическое" телевидение уже, например, к осени, когда украинизация заработает в полную мощность.

Как будут украинизировать

Напомним, теперь общенациональные телеканалы обязаны будут транслировать 75% украиноязычного контента в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для телерадиоорганизаций местной категории вещания предусмотрено 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.

При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке, должны быть с субтитрами на государственном языке.

Передачи считаются украиноязычными только в том случае, если в них звучит "исключительно" украинский язык. То есть если во время ток-шоу или же прямого эфира вдруг начнет говорить русскоязычный эксперт или зритель, то передача автоматически выпадает из 75% квоты.

Также украинской озвучке должны подвергаться все фильмы, кроме тех, что были сняты в СССР до 1 августа 1991 года.

Зачем это Порошенко

Есть в украинизации эфира и явный политический оттенок. По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, "украинскими" квотами на ТВ президент Петр Порошенко бросил последние резервы на срыв Минских соглашений.

"Квоты на украинский язык должны спровоцировать Москву на адекватные действия в ответ. Понимая, что на встрече в "нормандском формате" придется брать на себя публичные обязательства, которые его электорат расценит как сдачу позиций, Порошенко дает им квоты на украинский язык. Мол, вот как мы отомстили Путину взамен", — отмечает Корнейчук.

Кроме того, по его словам, введение языковых квот на телевидении стало следствием войны президента с олигархом Дмитрием Фирташем.

"Фирташ не стал договариваться с Порошенко, поэтому Банковая взяла курс на уничтожение "Интера". А по сути — на внедрение окончательной цензуры в стране", — уверен Корнейчук.