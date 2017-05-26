В Харькове СБУ завела дело на сеть "Эльдорадо" за сепаратизм

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 26 мая, в Харькове сотрудники СБУ провели обыски в магазинах сети "Эльдорадо", сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации NewsRoom, магазины подозревают в установке на телевизоры специального программного обеспечения, которое позволяет смотреть запрещенные в Украине каналы (речь идет в том числе и о каналах "ЛНР" и "ДНР").

Правоохранители уже провели контрольные закупки и задокументировали факты нарушения закона. Кроме того, уже проведены экспертизы, которые подтвердили, что транслируемый благодаря вредоносному ПО контент является запрещенным.

Уголовное производство открыто по статье 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Продолжаются следственные действия.

Ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что планы России по дестабилизации ситуации в Украине на майские праздники провалились, что, в том числе, продемонстрировали события 9 мая.