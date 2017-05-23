Новые проявления сепаратизма на Закарпатье. Фотофакты

РИА Новости Украина

От имени венгерской общины в Закарпатье неизвестные установили провокационные стелы, пишет издание Мукачево.net, приводя детали инцидента.

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Как сообщается, почти сразу же эти конструкции были загадочным образом демонтированы, а об их установлении пока известно лишь из многочисленных сообщений в сети интернет, которые, пишет издание, “были впущены в информационное пространство подозрительно синхронно с манипулятивными формулировками и заголовками об очередных требования венгров Закарпатья предоставить им автономию”.

Редакция Mukachevo.net собрала все подробности инцидента.

Что произошло: хронология

В пресс-службе областной полиции Mukachevo.net сообщили, что в последние дни у них не зарегистрировано никаких обращений или случаев относительно незаконного установления или демонтажа каких-либо конструкций на территории Береговского и Виноградовского районов.

И это при том, что ряд закарпатских сайтов с сомнительной репутацией, а также ряд всеукраинских СМИ с большой аудиторию с 18 мая информировали об установке на Закарпатье 4-х стел с венгерскими надписями.

(…) В этих сообщениях говорится, что инициаторами установки стел является первый заместитель председателя Закарпатского облсовета Иосиф Борто, которого в публикации называют также лидером КМКС, а также Михаил Товт, которого называют в публикации лидером другой венгерской организации УМДС. Все издания приводят их прямую речь.

На самом деле, Иосиф Борто является лишь заместителем председателя КМКС, и как уточнили Mukachevo.net в КМКС, с прошлой среды и в понедельник Иосиф Борто находится в командировке за пределами Украины, то есть он физически не мог дать комментарий упомянутым СМИ. В офисе КМКС посоветовали Mukachevo.net обратиться за его личным комментарием в понедельник, но заверили, что их организация и ее члены не имеют никакого отношения к установке этих стел.

Что касается упомянутого в публикациях Михаила Товта, то он уже несколько лет работает юристом в Киеве, в свое время был даже народным депутатом (избран в 1994 году). Вместе с тем, следует отметить, что Михаила Товта называют одним из соавторов закона о языках Кивалова-Колесниченко, принятого в 2012 году. Представляется, что именно это является поводом упоминания его в этих публикациях.

Что касается собственно стел, то как выяснил Mukachevo.net, они действительно были установлены в нескольких местах, вероятно в среду-четверг, то есть 17-18 мая: предварительно это было сделано в 3-х местах — на грани Мукачевского и Береговского районов, при въезде в последний между селами Дерцен и Гать, в селе Великая Копаня при въезде в Виноградовский район, а также в селе Батево. Хотя в упомянутых растиражированных публикациях говорится о 4 стелах.

(…) В пятницу, 19 мая отыскать эти стелы уже не удалось. Собственно, как и следов их установки. То есть эти стелы не просто разрушили, а профессионально демонтировали, так же как и установили: никаких сомнений, что при участии спецтехники и транспорта.

Несколько риторических вопросов от редакции Mukachevo.net

(…) Очень странно выглядит ситуация с установкой минимум в 2-х районах области не менее 3-х стел размером около 3х6 м, некоторые из них — на бетонную подушку, особенно, когда это делают неизвестные люди. А также очень странно, что эти стелы внезапно исчезают бесследно после того, как их отсняли со всех ракурсов.

Только в субботу, 20 мая СБУ обнародовала официальные подробности инцидента по установке венгерских стел на Закарпатье, которые по версии силовиков изготовили в Киеве.

Также сразу 2 заявления о провокациях на Закарпатье сделал также председатель ОГА Геннадий Москаль, прибегнув к очевидным манипуляциям, пишет Мукачево.net.