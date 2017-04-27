Киев готов блокировать телевещание из ЛДНР - Турчинов

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о готовности к реализации проекта, который позволит заблокировать телевещание вдоль линии разграничения в Донбассе, с неподконтрольных Киеву территорий, сообщила в четверг пресс-служба СНБО.

По его словам, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещания вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО

"Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудования – украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО обратился к премьеру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы на реализацию проекта.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил о подключении передатчика, который позволяет транслировать телеканалы самопровозглашенной республики на территории нескольких областей Украины. В ДНР уточнили, что сегодня российский и республиканские телеканалы могут смотреть жители пяти областей: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.