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    Киев готов блокировать телевещание из ЛДНР - Турчинов

    (обновлено: )29006
    Секретарь СНБО обратился к премьеру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы на реализацию проекта.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о готовности к реализации проекта, который позволит заблокировать телевещание вдоль линии разграничения в Донбассе, с неподконтрольных Киеву территорий, сообщила в четверг пресс-служба СНБО.

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    По его словам, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещания вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО

    "Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудования – украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", – сказал Турчинов.

    Секретарь СНБО обратился к премьеру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы на реализацию проекта.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил о подключении передатчика, который позволяет транслировать телеканалы самопровозглашенной республики на территории нескольких областей Украины. В ДНР уточнили, что сегодня российский и республиканские телеканалы могут смотреть жители пяти областей: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.

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