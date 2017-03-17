Украинская телевышка начала вещать на территорию Крыма

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украинская телевышка на границе с Крымом начала вещание украинских телеканалов и радиостанции на полуостров, сообщила в пятницу пресс-служба Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

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"Завершение всех работ на Чонгарской вышке позволило сегодня (в пятницу — ред.) запустить тестовое цифровое вещание на территорию Крыма для анализа эффективности охвата сигналом", — сказали в пресс-службе.

В сообщении говорится, что на полуостров сейчас начали вещать шесть украинских телерадиокомпаний, а также радиостанция "Крым.Реалии".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.