наверх
17.03.201714:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинская телевышка начала вещать на территорию Крыма

    (обновлено: )9903
    Завершение всех работ на Чонгарской вышке позволило сегодня запустить тестовое цифровое вещание на территорию Крыма для анализа эффективности охвата сигналом.
    Телевышка
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украинская телевышка на границе с Крымом начала вещание украинских телеканалов и радиостанции на полуостров, сообщила в пятницу пресс-служба Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

    Читайте также — Bloomberg: почему у всех вдруг есть украинский план, а у Украины нет

    "Завершение всех работ на Чонгарской вышке позволило сегодня (в пятницу — ред.) запустить тестовое цифровое вещание на территорию Крыма для анализа эффективности охвата сигналом", — сказали в пресс-службе.

    В сообщении говорится, что на полуостров сейчас начали вещать шесть украинских телерадиокомпаний, а также радиостанция "Крым.Реалии".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

     

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Парасюк застрял в лифте
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Олег Саакян
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ