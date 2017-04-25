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    В ДНР заявили о вещании своих телеканалов в пяти областях

    (обновлено: )41570
    Директор "Радиотелевизионного передающего центра" Антон Холхунов заявил, что республиканские телеканалы могут смотреть жители Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/Joe

    ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости Украина. Девять передатчиков обеспечивают вещание телеканалов самопровозглашенной ДНР на пять регионов Украины, сообщил журналистам директор "Радиотелевизионного передающего центра" Антон Холхунов.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил о подключении передатчика, который позволяет транслировать телеканалы республики на территорию нескольких областей Украины. 

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    "На территории республики на сегодня работают девять цифровых передатчиков различной мощности на вышках в Донецке, Торезе и Тельманово. Максимальная мощность самого нового передатчика в Донецке — 10 киловатт, радиус его действия — порядка 250 километров", — цитирует Холхунова корреспондент РИА Новости из Донецка.

    По его словам, сегодня российский и республиканские телеканалы могут смотреть жители пяти областей: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.

    "По отзывам из Днепропетровска и Запорожья мы можем сказать, что у людей, живущих в многоэтажных домах, есть уверенный прием нашего цифрового сигнала. Конечно же, при условии, что антенны на их домах направлены в нашу сторону", — добавил Холхунов.

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