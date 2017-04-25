Изучается вопрос о прекращении поставок электроэнергии в ДНР - Тука

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Официальный Киев может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на неподконтрольную территорию Донецкой области, заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Ранее сообщалось, что поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО).

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"Долг предприятий, которые размещены на неконтролируемой территории в Донецкой области, достигает всего полмиллиарда из почти 6 миллиардов гривен… Вопрос об отключении потребителей Донецкой области сейчас изучается, но решение пока не принято. Динамики расчетов нет, также как и в Луганской области. Поэтому, скорее всего решение будет таким же, как и по Луганской области. Но когда оно будет принято, пока не знаю", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в большинстве районов Луганске.