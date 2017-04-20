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    Москва не пытается интегрировать в Россию ДНР и ЛНР - Песков

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    Как заявил Дмитрий Песков, на протяжении многих лет Владимир Путин и российские представители говорят о том, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики.

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    "Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент (Владимир) Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса — ДНР и ЛНР. Поэтому подобные публикации — это какие-то наивные и достаточно примитивные новости", — сказал Песков, комментируя публикацию о том, что якобы у Кремля есть план по интеграции Донбасса в РФ, согласно которому предполагается отделение ДНР и ЛНР от Украины.

    Отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля какой-либо план, Песков заявил: "План один — добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке" с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота три года назад".

    Песков также заявил, что вопрос ДНР и ЛНД является внутриукраинской проблемой.

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