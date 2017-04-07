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    РФ заранее получила оповещение об ударе США по Сирии - Песков

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (144)

    (обновлено: )116
    Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные об авиаударе поступили по существующим каналам обмена информацией, президенту РФ Владимиру Путину "никто не звонил".
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Российская сторона заранее получила заранее оповещение о нанесении удара США по Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
    Авиаудары США по сирийскому аэродрому

    "Да, информация была предоставлена", — сказал он.

    Он пояснил, что президенту РФ Владимиру Путину "никто не звонил". "По существующим каналам обмена информацией (поступили данные — Ред.)", — добавил Песков.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром "Шайрат" в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак. Российский министр подчеркнул, что авиаудар США является "актом агрессии абсолютно под надуманным предлогом".

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