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    Число погибших при ударе США в Сирии возросло до 7

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (144)

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    Всего убиты семь человек, пятеро из них военных, два человека из числа гражданских из деревни Шайрат, расположенной поблизости от аэродрома. В общей сложности убиты семь человек.
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Robert S.Price/Courtesy U.S. Navy

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Семь человек стали жертвами удара США по сирийской базе: пятеро военных и двое гражданских из расположенной рядом деревни, сообщил RT губернатор Хомса Талаль аль-Баррази.

    "Всего убиты семь человек, пятеро из них военных, два человека из числа гражданских из деревни Шайрат, расположенной поблизости от аэродрома. В общей сложности убиты семь человек", — сказал он.

    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
    Авиаудары США по сирийскому аэродрому

    По словам губернатора, сейчас ведется подсчет материального ущерба, работа на объекте продолжается.

    "Мы надеемся, что аэродром начнет вновь функционировать уже в ближайшие дни. Армия Сирии и поддерживающие ее силы намерены продолжать антитеррористическую борьбу", — заявил губернатор.

    Он добавил, что не удивляется подобным ударам.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака.

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    Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

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