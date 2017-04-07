Число погибших при ударе США в Сирии возросло до 7

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Семь человек стали жертвами удара США по сирийской базе: пятеро военных и двое гражданских из расположенной рядом деревни, сообщил RT губернатор Хомса Талаль аль-Баррази.

"Всего убиты семь человек, пятеро из них военных, два человека из числа гражданских из деревни Шайрат, расположенной поблизости от аэродрома. В общей сложности убиты семь человек", — сказал он.

По словам губернатора, сейчас ведется подсчет материального ущерба, работа на объекте продолжается.

"Мы надеемся, что аэродром начнет вновь функционировать уже в ближайшие дни. Армия Сирии и поддерживающие ее силы намерены продолжать антитеррористическую борьбу", — заявил губернатор.

Он добавил, что не удивляется подобным ударам.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака.

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Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.