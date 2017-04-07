Авиаудары США по сирийскому аэродрому

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром "Шайрат" в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак. Российский министр подчеркнул, что авиаудар США является "актом агрессии абсолютно под надуманным предлогом".