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    Удар США по Сирии. Шансы на помощь Киеву возрастают - постпред в СЕ

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (144)

    (обновлено: )65004
    Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что "готовность Трампа к резким действиям означает для нас целый спектр новых возможностей и ответственности".
    Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
    УНИАН

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что после удара США по Сирии существенно возрастают шансы на повышение уровня помощи американцев Киеву.

    "Готовность Трампа к резким действиям означает для нас целый спектр новых возможностей и ответственности. Убежден, что США останутся приверженными минским соглашениям, но теперь шансы на повышение уровня помощи Украине в секторе безопасности существенно возрастают", — написал Кулеба в своей колонке на сайте интернет-издания "Украинская правда" в пятницу.

    Приговор по делу Торнадо. Видео
    Громадське Телебачення/Youtube
    Приговор по делу "Торнадо". Прямая трансляция

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака.

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    Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

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