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    Приговор по делу "Торнадо". Прямая трансляция

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    Дело "Торнадо": судный день (191)

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    Оболонский райсуд Киева зачитывает приговор 12 бывшим бойцам расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо". В суде не смогли настроить микрофоны, в связи с чем ни прокуроры, ни журналисты, ни обвиняемые не слышат слов судей.
    Громадське Телебачення/Youtube

    Заседание суда началось в 10:00. Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем. "Торнадовец" Руслан Онищенко заявил, что никто из них "не признает своей вины", сообщает Hromadske.

    hromadske.ua
    Судебное заседание по делу "Торанадо" в Оболонском райсуде Киева 7 апреля 2017

    В Оболонском райсуде Киева 9 февраля состоялось последнее судебное заседание по указанному делу. Обвиняемые произнесли последнее слово, в котором в очередной раз заявили о своей невиновности и том, что дело сфабриковано. По словам военного прокурора Руслана Кравченко, только один из 12 обвиняемых частично признал свою вину — Юрий Шевченко. Из четырех предъявленных ему статей, он признал три.

    Торнадовцев доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    twitter.com/HromadskeUA
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков

    Подсудимые угрожали и оскорбляли прокурора и судей. Прокурор в ходе дебатов попросил для командира "торнадовцев" Руслана Онищенко, а также Николая Цукура и Данила Ляшука по 15 лет лишения свободы. Илье Холоду, Анатолию Пламадяле и Максиму Глебову прокурор попросил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, Никите Кусту — 11, Борису Гульчуку — 10 лет, Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому — по 8 лет каждому. Для Юрия Шевченко прокуратура попросила три года условно.

    В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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    Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений. 

    По причине закрытого судебного процесса "торнадовцы" объявляли голодовку. Всего в отношении бойцов добровольческих батальонов открыто 400 уголовных дел. Сам процесс сопровождался скандалами.

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