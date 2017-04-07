Приговор по делу "Торнадо". Прямая трансляция

Заседание суда началось в 10:00. Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем. "Торнадовец" Руслан Онищенко заявил, что никто из них "не признает своей вины", сообщает Hromadske.

hromadske.ua Судебное заседание по делу "Торанадо" в Оболонском райсуде Киева 7 апреля 2017

В Оболонском райсуде Киева 9 февраля состоялось последнее судебное заседание по указанному делу. Обвиняемые произнесли последнее слово, в котором в очередной раз заявили о своей невиновности и том, что дело сфабриковано. По словам военного прокурора Руслана Кравченко, только один из 12 обвиняемых частично признал свою вину — Юрий Шевченко. Из четырех предъявленных ему статей, он признал три.

Подсудимые угрожали и оскорбляли прокурора и судей. Прокурор в ходе дебатов попросил для командира "торнадовцев" Руслана Онищенко, а также Николая Цукура и Данила Ляшука по 15 лет лишения свободы. Илье Холоду, Анатолию Пламадяле и Максиму Глебову прокурор попросил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, Никите Кусту — 11, Борису Гульчуку — 10 лет, Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому — по 8 лет каждому. Для Юрия Шевченко прокуратура попросила три года условно.

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений.

По причине закрытого судебного процесса "торнадовцы" объявляли голодовку. Всего в отношении бойцов добровольческих батальонов открыто 400 уголовных дел. Сам процесс сопровождался скандалами.