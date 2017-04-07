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    РФ приостановила действие подписанного с США меморандума по Сирии

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (144)

    (обновлено: )19950
    Россия приостанавливает действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, сообщили в МИД РФ.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, сообщили в МИД РФ.

    "Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
    Авиаудары США по сирийскому аэродрому

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

    Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии между военными РФ и США действует с октября 2015 года. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы высокого уровня по вопросам выполнения меморандума. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

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