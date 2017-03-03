В ДНР заявили о запуске вещания на Днепропетровскую и Харьковскую области

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил в пятницу о том, что телеканалы ДНР и ряд российских каналов можно смотреть в Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.

Сообщается, что Захарченко отдал команду "на запуск работы нового передатчика" прямо в ходе пресс-конференции с журналистами.

"Телемост, который покажет в прямом эфире работу нашего министерства связи, который обеспечил устойчивый сигнал на территорию ДНР, и ту территорию, которая находится в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях", — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что российские власти Крыма запустили радиовещание на приграничные районы Украины.