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    Нацсовет не продлил "Радио Вести" лицензию на вещание в Киеве

    Тема:

    Неугодные СМИ. Власть против медиа (25)

    (обновлено: )4504
    Предложение не продлевать радиостанции "Радио Вести" лицензию на вещании в Киеве было одобрено Ольгой Герасимьюк, которая председательствовала на заседании регулятора вместо отсутствующего главы Юрия Артеменко.
    Логотип Радио Вести
    Скриншот

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Члены Национального совета по вопросам теле- и радиовещания единогласно проголосовали против продления радиостанции "Радио Вести" лицензии на вещании в Киеве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook член регуляторного органа Сергей Костинский.

    Митинг в поддержку Радио Вести
    УНИАН
    Митинг под АП в поддержку "Радио Вести" с портретами Сталина и Ленина

    "Единогласно проголосовали против продления срока действия лицензии "Радио Вести" в Киеве. При рассмотрении вопроса руководствовались законами Украины и совестью. Пережили давление и попытки нескольких судов блокировать нашу работу. Получили поддержку общественности и ветеранов АТО", — написал он.

    Предложение не продлевать радиостанции лицензию на вещании в Киеве было одобрено Ольгой Герасимьюк, которая председательствовала на заседании регулятора вместо отсутствующего главы Юрия Артеменко, сообщают "Вести".

    Ранее коллектив "Радио Вести" опубликовал открытое письмо к европейскому сообществу, заявив, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает с продлением лицензий на вещание радиостанции.

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