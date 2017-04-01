Европейский вещательный союз должен решить, быть или нет Евровидению - СФ РФ

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз должен определиться со своей позицией по поводу возможности проведения Евровидения в Киеве, если Украина не допустит российскую певицу Юлию Самойлову до участия в конкурсе, заявил в субботу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко ранее заявил, что решение Киева отказать во въезде в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

"Украинские власти сделали максимум возможного, чтобы политизировать Евровидение, и, судя по всему, пойдут на этом пути до конца. По крайней мере, на сегодняшний день абсолютно не просматриваются какие-либо подвижки относительно участия в этом конкурсе российской исполнительницы Юлии Самойловой", — сказал Клинцевич.

Он отметил, что возможную реакцию отдельных стран-участниц Евровидения в данном случае можно оставить в стороне, "хотя она, несомненно, важна". "Лично меня больше всего интересует позиция Европейского вещательного союза, и боюсь, что уклончивыми заявлениями, с которыми выступает его глава Ингрид Делтанре, уже не обойтись", — подчеркнул сенатор.

"В конце концов, должен последовать ясный ответ на вопрос: быть или не быть Евровидению на Украине в случае недопуска на него Юлии Самойловой", — отметил Клинцевич.

Парламентарий не стал прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Он лишь отметил, что "в любом случае он теперь будет восприниматься не как решение Европейского вещательного союза". "Политика взяла верх над искусством", — сказал Клинцевич.

Ранее Генеральный директор служба Европейского вещательного союза ЕВU Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick, что если решение об участии России в Евровидении не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут быть применены санкции: в частности, она может быть временно отстранена от участия в конкурсе. Позднее пресс-служба EBU опровергла информацию СМИ о том, что организаторы конкурса рассматривают возможность применить в отношении Украины санкции.