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    Телеведущая в прямом эфире читала новость о смерти ее мужа

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    Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур читала в прямом эфире срочную новость о ДТП, в котором погиб ее муж. После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. Только тогда женщина потеряла самообладание.
    Канал IBC24 на Youtube

    В ленте новостей появилось сообщение об аварии с участием внедорожника, в которой три человека погибли и двое получили ранения. При этом корреспондент канала, включившийся в прямой эфир по телефону, не называл имен пострадавших.

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    Ведущая поняла, что речь идет о ее супруге, который отправился в поездку по тому же маршруту и на автомобиле той же марки, уже в прямом эфире, но сдержанно дочитала текст до конца, сообщает The Times of India.

    "Это страшно сложная ситуация для любого человека. Но Суприт удалось обуздать тревогу и остаться собранной. Она показала образцовую преданность работе. Мы гордимся ей", — заявил изданию один из сотрудников канала.

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