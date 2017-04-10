Телеведущая в прямом эфире читала новость о смерти ее мужа

В ленте новостей появилось сообщение об аварии с участием внедорожника, в которой три человека погибли и двое получили ранения. При этом корреспондент канала, включившийся в прямой эфир по телефону, не называл имен пострадавших.

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Ведущая поняла, что речь идет о ее супруге, который отправился в поездку по тому же маршруту и на автомобиле той же марки, уже в прямом эфире, но сдержанно дочитала текст до конца, сообщает The Times of India.

"Это страшно сложная ситуация для любого человека. Но Суприт удалось обуздать тревогу и остаться собранной. Она показала образцовую преданность работе. Мы гордимся ей", — заявил изданию один из сотрудников канала.