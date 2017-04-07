Зачем политики превращаются в телеведущих?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Политики уходят в телевизор – причем, все чаще не только как гости ток-шоу и прямых эфиров, а в роли телеведущих. Вадим Рабинович, Надежда Савченко, Александра Кужель – список можно продолжать. Отметился и экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили – он заявил, что стартовал со своим шоу на ТВ с высокими рейтингами.

Чем голубые экраны так манят политических игроков? По мнению политолога Алексея Якубина, некоторым политикам не дает покоя опыт Дональда Трампа.

"Мы знаем, он имел медийное прошлое, участвовал в шоу "Кандидат". Его медийная слава, которая во многом сделала его возможность выдвижения в президенты, создала ему скандальную славу – многим нашим политикам не дает покоя. Они думают, что телевидение – это тот магический шар, магическое зеркало, которое поможет им нарастить собственную аудиторию, и в общем-то стать более успешным политиком", – считает эксперт.

Люди, которые смотря телевидение, продолжает он, начинают видеть того или иного политика, воспринимать его уже чуть-чуть по-другому, как знакомого им человека. Из-за этого получается и другой уровень отношения, чем просто к политикам, которые появляются на телеэкранах время от времени.

В этом вопросе есть и второй момент, отмечает Якубин.

"По той же декларации Олега Ляшко складывается впечатление, что вполне может быть, что телевидение и работа на ТВ, которая формально, получается, не запрещена у нас, так же, как совмещение работы ведущим и быть депутатом… Мне кажется, для некоторых политиков это становится в том числе возможностью легитимации части средств и того уровня жизни, который у них есть. Потому что, если посмотреть на декларацию Олега Ляшко, он там указал, что как ведущий заработал около 300 тысяч гривен. Грубо говоря, работа на каналах или создание подобного шоу могут помочь политику легитимировать какое-то собственное благосостояние, способ жизни, который формально не соответствовал его официальным заработкам. То есть это такая мойка для отмывания части капиталов", – рассказал политолог.

Эксперт также ответил на вопрос, какую пользу каналам могут принести политики-ведущие эфиров.

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"Это вопрос, на каких основаниях тот или иной политик участвует в телевизионной программе. Потому что часть формально получает заработную плату. А часть политиков, вполне может быть, выступают даже как спонсоры, возможно, они вносят средства в канал", – сообщил Якубин.

Другой путь – политик потом даст телеканалу деньги, заявил политолог.

"Мы знаем, что у нас многие политические партии использовали деньги, которые им дало государство, в контексте государственного финансирования политических партий, на рекламу. Которую показали те или иные телеканалы. То есть, грубо говоря, сложно сказать, что это финансирование того или иного политика, или что оно влияет на тот или иной канал. Но в реальности получается, что с помощью таких вещей политик может помочь каналу, который дал ему эфирное время, формально на нарушая закона", – подытожил Алексей Якубин.