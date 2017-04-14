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    Ведущего канала "Дождь" задержали в Москве в костюме пениса

    (обновлено: )21821
    Ведущего Лобкова доставили в ОВД "Китай-город", усмотрев в его действиях нарушение общественного порядка. На данный момент полиция уже выпустила ведущего, оштрафовав на 500 рублей (8 долларов 90 центов).
    Телеведущий телеканала Дождь Павел Лобков задержан в центре Москвы в костюме мужских гениталий
    facebook.com/sergey.erzhenkov

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Телеведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков был задержан в центре Москвы в костюме мужских гениталий, сообщает BBC.

    Телеканал Дождь
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    Перед задержанием он снялся рядом с инсталляцией, символизирующей пасхальное яйцо, которую установил городской комитет по благоустройству.

    "Инсталляция от Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила — Пашу задержали", — сообщил коллега задержанного Сергей Ерженков.

    По его словам, Лобкова доставили в ОВД "Китай-город", усмотрев в его действиях нарушение общественного порядка. Полиция уже выпустила ведущего, оштрафовав его на 500 рублей (8 долларов 90 центов).

    Как отмечает издание, Павел Лобков работает на "Дожде" с 2012 года. До этого он долго работал на НТВ, где помимо прочего вел передачу "Растительная жизнь" и занимался популяризацией ботаники. Он также известен просветительской работой по вопросам СПИДа.

    Напомним, 12 января Национальный совет по теле- и радиовещанию Украины обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" в связи с признанием в эфире Крыма частью РФ.

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