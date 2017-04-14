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    МИД выразил решительный протест: в Крыму задержаны граждане Украины

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    в четверг в Бахчисарае были задержаны восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения. Двоих из них задержали по подозрению в пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с задержанием украинских граждан в Крыму, сообщается на сайте ведомства.

    Ранее сообщалось, что правоохранители в четверг задержали в Бахчисарайском районе Крыма группу подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ экстремистской организации.

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    "Комментарий МИД Украины в связи с очередными незаконными задержаниями граждан Украины в Крыму… МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередными фактами нарушения прав человека и требует от российской стороны немедленно освободить задержанных", — говорится в сообщении.

    Ведомство заявляет, что в четверг в Бахчисарае были задержаны восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения. Отмечается, что двоих из них задержали по подозрению в пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики или символики "экстремистских организаций". Еще шесть человек задержаны по подозрению в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга, добавили в ведомстве.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

     

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