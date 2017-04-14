В Киевской области задержан россиянин с оружием и взрывчаткой

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Гражданин России с оружием и взрывчаткой задержан в Киевской области, проверяется версия о его возможном участии в подготовке террористических актов, сообщает пресс-служба Национальной полиции, ссылаясь на данные главы ведомства Сергея Князева.

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"Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начиненную металлическими болтами, отмычки и наркотики", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины В Киевской области задержан гражданин РФ

По словам Князева, гражданин РФ задержан, в настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие сообщников и заказчиков, сообщает полиция.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Самаре был задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже.

Напомним, в начале недели под Харьковом задержали иномарку с большим арсеналом оружия.