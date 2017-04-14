наверх
14.04.201710:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киевской области задержан россиянин с оружием и взрывчаткой

    (обновлено: )70908
    Согласно данным Нацполиции, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие сообщников и заказчиков.
    В Киевской области задержан гражданин РФ
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Гражданин России с оружием и взрывчаткой задержан в Киевской области, проверяется версия о его возможном участии в подготовке террористических актов, сообщает пресс-служба Национальной полиции, ссылаясь на данные главы ведомства Сергея Князева.

    Читайте также: В Украине уже граната — оружие пролетариата

    "Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начиненную металлическими болтами, отмычки и наркотики", — говорится в сообщении.

    Национальная полиция Украины
    В Киевской области задержан гражданин РФ

    По словам Князева, гражданин РФ задержан, в настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие сообщников и заказчиков, сообщает полиция.

    Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Самаре был задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже.

    Напомним, в начале недели под Харьковом задержали иномарку с большим арсеналом оружия.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Владимир Гройсман
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Майкл Помпео
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США