В здании суда, куда привезли Насирова, ищут взрывчатку - СМИ

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В здании суда, где намерены избрать меру пресечения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, проверяют сообщение о минировании. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

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"Заседание до сих пор не началось, хотя было анонсировано на 19:00. Сейчас мы находимся в коридоре Соломенского суда…. Несколько минут назад появилась информация о возможном минировании здании суда. Мы эту информацию проверяем. Наши коллеги говорят, что приехала машина взрывотехников. Но еще никто не попросил нас покинуть здание суда", — отметил корреспондент.

Ранее сообщалось, что отстраненного главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения.