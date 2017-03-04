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    В здании суда, куда привезли Насирова, ищут взрывчатку - СМИ

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (62)

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    Заседание до сих пор не началось. Появилась информация о возможном минировании здании суда. Приехала машина взрывотехников, но еще никто не попросил людей покинуть здание суда.
    Романа Насирова доставили в Институт кардиологии
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В здании суда, где намерены избрать меру пресечения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, проверяют сообщение о минировании. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

    Главе ГФС Роману Насирову суд избирает меру пресечения
    Телеканал ZIK / Facebook
    Суд избирает Насирову меру пресечения. Онлайн-трансляция

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    "Заседание до сих пор не началось, хотя было анонсировано на 19:00. Сейчас мы находимся в коридоре Соломенского суда….  Несколько минут назад появилась информация о возможном минировании здании суда. Мы эту информацию проверяем. Наши коллеги говорят, что приехала машина взрывотехников. Но еще никто не попросил нас покинуть здание суда", — отметил корреспондент.

    Ранее сообщалось, что отстраненного главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения.

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