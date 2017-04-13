ФСБ задержала в Самаре украинца по подозрению в шпионаже - источник

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники УФСБ по региону задержали в Самаре украинского шпиона, планируется его депортация из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Сотрудниками УФСБ по Самарской области совместно с полицией на территории Самары был задержан 27-летний гражданин Украины, принадлежащий к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ)", — сообщил собеседник агентства.

По информации источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР МОУ визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике, Ростовской и Самарской областях.

Как отметил собеседник агентства, мужчиной якобы неоднократно отрабатывались задания по сбору информации о военных объектах ополчения ДНР (в том числе в населенных пунктах Донецк и Ясиноватая), используемых ими вооружении и военной техники. Особое внимание, по словам источника, уделялось фото- и видеодокументированию "фактов возможного участия российских военнослужащих в боевых действиях в юго-восточных регионах Украины".

"По нашим данным, в октябре и ноябре-декабре 2016 года задержанный по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для осуществления визуальной разведки за объектами транспорта. Он приехал на авто- и железнодорожный вокзалы, где фиксировал схемы расположения помещений, места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах. Затем эти данные он передал в Министерство обороны Украины", — рассказал собеседник агентства.

По версии российских силовиков, в Самаре мужчина занимался сбором сведений об обстановке на железнодорожном вокзале, однако был задержан сотрудниками полиции. Сейчас решается вопрос об административном выдворении гражданина Украины с территории РФ с последующим закрытием ему въезда в страну сроком на 10 лет.

Ранее бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж (2005-2010 года) заявил, что украинские агенты до президентства Виктора Януковича пытались проникнуть в политические и оборонные структуры Российской Федерации, однако позднее эта работа была свернута.