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    Аналитика и комментарии

    В Украине уже граната — оружие пролетариата

    (обновлено: )26620
    Каких-то три года назад достать настоящую боевую гранату было нереально. Зато сегодня этот атрибут военной экипировки можно найти на улицах городов и сел, а некоторые граждане носят "лимонки" в карманах.
    Боевая граната
    Нацполиция

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Масштабный взрыв, в результате которого 16 молодых людей и девушек получили осколочные ранения, произошел в Днепропетровской области. Рвануло ночью возле сельского кафе в селе Знаменовка. Взрыву предшествовала драка в заведении. Когда пьяные парни вышли на улицу, один из них, 25-летний бывший заключенный, вытащил из кармана гранату "РГД-5" и бросил в толпу обидчиков. К счастью, никто не погиб, но случаев, когда граната не только калечит, но и убивает, масса. Да и взрывы, то и дело раздаются по всей территории Украины.

    Запугать и предупредить  

    В Харькове неизвестный бросил в одну из аптек гранату "РГД-5" и сбежал. Кто это был, возмущенный покупатель или же конкурент — неизвестно. Метателя так и не нашли. 

    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    ГУ НП в Луганской области
    Мины, гранаты и тротил, найденные на месте блокады в Донбассе

    В Николаеве во двор жилого дома бросили две гранаты. Одна взорвалась, вторая нет. Хозяева решили, что это была мощная петарда и ушли спать. И только утром они обнаружили, что стена дома, а также металлическая бочка, буквально изрешечены осколками. Когда на вызов приехала полиция, они нашли во дворе еще одну гранату "Ф-1". Находка представляла собой большую опасность, поскольку предохранительная чека из взрывателя была выдернута. Хулигана так и не нашли.

    На территории гостиничного комплекса в селе Колоденка в Ровенской области прогремел взрыв. Полицейские установили, что неизвестные лица со стороны дороги "Киев-Чоп" бросили гранату РГД-5, в результате взрыва были повреждены два автомобиля посетителей: Opel Antara и Skoda Octavia. Они принадлежали жителю Львова и жителю Киева. Владелец комплекса предполагает, что это происки конкурентов.

    Граната в руках — жди беды

    Одно дело, когда гранаты используют чтобы запугать конкурентов, другое дело, когда она оказывается в руках людей, которые не знают, что с ней делать и насколько она опасна. Сотни несчастных случаев тому подтверждения.

    47-летний житель Харьковской области принимал у себя двух гостей, во время застолья хозяин решил похвастаться гранатой "РГД-5" перед односельчанами и выдернул чеку. В результате взрыва хозяин квартиры скончался в больнице, его товарищи, получившие многочисленные травмы, выжили.

    В Черновцах около полуночи у одного из посетителей магазина в руках взорвался запал от гранаты. По словам очевидцев, 32-летний местный житель в магазине крутил в руках запал от боевой гранаты, которая была прикреплена к связке с ключами. Граната сдетонировала, в результате чего мужчина получил телесные повреждения кисти правой руки — остался без двух пальцев.

    В Кривом Роге прохожий не дал пьяному хулигану взорвать гранату. Видео
    Видеоканал Полиция Днепропетровской области на Youtube
    В Кривом Роге прохожий не дал хулигану взорвать гранату

    В Крыжополе Винницкой области в одной из квартир произошел взрыв, в результате которого погиб 23-летний парень. Как оказалась, парень решил удивить двух гостей гранатой. Когда он доставал "РГД-5", она сдетонировала в его руках. От полученных ран юноша скончался на месте происшествия. Девушки тоже пострадали: 28-летняя жительница Крыжополя получила осколочные ранения обеих ног, а 20-летняя – контузию.

    Самоубийцы с гранатой

    В одном из кафе Днепра мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой "Ф-1". По информации свидетелей, мужчина зашел в кафе, заказал чашку кофе, выпил ее и ушел. Потом на выходе из кафе прогремел взрыв. Погибшим оказался 43-летний местный житель. На днях в Бахмуте мужчина пытался совершить самоубийство. 37-летний мужчина поссорился с девушкой, пришел домой, взял из тайника боевую гранату, вышел во двор и подорвал ее. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и потерял руку. Попытка самоубийства не удалась. Но это скорее исключение из правил.

    "Лимонки" на земле

    В Шевченковском районе на улице прохожие нашли гранату "Ф-1". В Хортицком районе Запорожья прямо на детской площадке нашли гранату. Как оказалось, это была "РГД-5" с запалом. Недалеко от  села Зарваница Золочевского района возле железнодорожных рельсов была обнаружена граната.  Опасную находку обнаружили железнодорожники во время обследования пути. Граната, перемотанная бумагой и скотчем, находилась в 4 м от пути и 100 м от железнодорожной станции "Зарваница". Выяснилось, что обнаруженный предмет является ручной оборонительной гранатой (РГО) советского производства, без запального устройства.

    Самое ужасное в том, что граната — самый опасный вид оружия. Советские ручные гранаты "РГД-5" и "Ф-1", более известная в широких читательских кругах как "лимонка", относятся к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа. Это означает, что она предназначена для поражения противника осколками корпуса при взрыве. Везет тем, кто выживет после ее применения.

    Последствия взрыва в кафе в Ровенской области
    Канал на Youtube полиция Ровно
    Взрыв гранаты в кафе под Ровно

    "Коллега рассказывал, как когда-то пришлось иметь дело с пьяным военным, который грозил подорвать себя и всех, кто подойдет ближе. Знали бы вы, на какие ухищрения шли, что только не сулили, чтобы он ее не взрывал. Но тогда, в 90-е года, гранаты были большой редкостью. А сегодня у любого в кармане может оказаться и мало ли что ему не понравится, и он ее вытащит. И тут уже ничего не сделаешь. И полиция тут бессильна. Никакие месячники добровольно сдачи оружия не помогут. Вот так вот и будут взрываться "трофейные" гранаты, или же валяться на улицах потерянные кем-то. В страшное время живем", - отмечает экс-сотрудник милиции Сергей Сыроид.

    К слову, с 1 апреля МВД объявило месячник сдачи оружия, но поможет ли это разоружить население, увидим по результатам. А пока надо полагаться на бдительность и собственное везение.

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