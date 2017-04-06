В Украине уже граната — оружие пролетариата

Нацполиция

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Масштабный взрыв, в результате которого 16 молодых людей и девушек получили осколочные ранения, произошел в Днепропетровской области. Рвануло ночью возле сельского кафе в селе Знаменовка. Взрыву предшествовала драка в заведении. Когда пьяные парни вышли на улицу, один из них, 25-летний бывший заключенный, вытащил из кармана гранату "РГД-5" и бросил в толпу обидчиков. К счастью, никто не погиб, но случаев, когда граната не только калечит, но и убивает, масса. Да и взрывы, то и дело раздаются по всей территории Украины.

Запугать и предупредить

В Харькове неизвестный бросил в одну из аптек гранату "РГД-5" и сбежал. Кто это был, возмущенный покупатель или же конкурент — неизвестно. Метателя так и не нашли.

В Николаеве во двор жилого дома бросили две гранаты. Одна взорвалась, вторая нет. Хозяева решили, что это была мощная петарда и ушли спать. И только утром они обнаружили, что стена дома, а также металлическая бочка, буквально изрешечены осколками. Когда на вызов приехала полиция, они нашли во дворе еще одну гранату "Ф-1". Находка представляла собой большую опасность, поскольку предохранительная чека из взрывателя была выдернута. Хулигана так и не нашли.

На территории гостиничного комплекса в селе Колоденка в Ровенской области прогремел взрыв. Полицейские установили, что неизвестные лица со стороны дороги "Киев-Чоп" бросили гранату РГД-5, в результате взрыва были повреждены два автомобиля посетителей: Opel Antara и Skoda Octavia. Они принадлежали жителю Львова и жителю Киева. Владелец комплекса предполагает, что это происки конкурентов.

Граната в руках — жди беды

Одно дело, когда гранаты используют чтобы запугать конкурентов, другое дело, когда она оказывается в руках людей, которые не знают, что с ней делать и насколько она опасна. Сотни несчастных случаев тому подтверждения.

47-летний житель Харьковской области принимал у себя двух гостей, во время застолья хозяин решил похвастаться гранатой "РГД-5" перед односельчанами и выдернул чеку. В результате взрыва хозяин квартиры скончался в больнице, его товарищи, получившие многочисленные травмы, выжили.

В Черновцах около полуночи у одного из посетителей магазина в руках взорвался запал от гранаты. По словам очевидцев, 32-летний местный житель в магазине крутил в руках запал от боевой гранаты, которая была прикреплена к связке с ключами. Граната сдетонировала, в результате чего мужчина получил телесные повреждения кисти правой руки — остался без двух пальцев.

В Крыжополе Винницкой области в одной из квартир произошел взрыв, в результате которого погиб 23-летний парень. Как оказалась, парень решил удивить двух гостей гранатой. Когда он доставал "РГД-5", она сдетонировала в его руках. От полученных ран юноша скончался на месте происшествия. Девушки тоже пострадали: 28-летняя жительница Крыжополя получила осколочные ранения обеих ног, а 20-летняя – контузию.

Самоубийцы с гранатой

В одном из кафе Днепра мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой "Ф-1". По информации свидетелей, мужчина зашел в кафе, заказал чашку кофе, выпил ее и ушел. Потом на выходе из кафе прогремел взрыв. Погибшим оказался 43-летний местный житель. На днях в Бахмуте мужчина пытался совершить самоубийство. 37-летний мужчина поссорился с девушкой, пришел домой, взял из тайника боевую гранату, вышел во двор и подорвал ее. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и потерял руку. Попытка самоубийства не удалась. Но это скорее исключение из правил.

"Лимонки" на земле

В Шевченковском районе на улице прохожие нашли гранату "Ф-1". В Хортицком районе Запорожья прямо на детской площадке нашли гранату. Как оказалось, это была "РГД-5" с запалом. Недалеко от села Зарваница Золочевского района возле железнодорожных рельсов была обнаружена граната. Опасную находку обнаружили железнодорожники во время обследования пути. Граната, перемотанная бумагой и скотчем, находилась в 4 м от пути и 100 м от железнодорожной станции "Зарваница". Выяснилось, что обнаруженный предмет является ручной оборонительной гранатой (РГО) советского производства, без запального устройства.

Самое ужасное в том, что граната — самый опасный вид оружия. Советские ручные гранаты "РГД-5" и "Ф-1", более известная в широких читательских кругах как "лимонка", относятся к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа. Это означает, что она предназначена для поражения противника осколками корпуса при взрыве. Везет тем, кто выживет после ее применения.

"Коллега рассказывал, как когда-то пришлось иметь дело с пьяным военным, который грозил подорвать себя и всех, кто подойдет ближе. Знали бы вы, на какие ухищрения шли, что только не сулили, чтобы он ее не взрывал. Но тогда, в 90-е года, гранаты были большой редкостью. А сегодня у любого в кармане может оказаться и мало ли что ему не понравится, и он ее вытащит. И тут уже ничего не сделаешь. И полиция тут бессильна. Никакие месячники добровольно сдачи оружия не помогут. Вот так вот и будут взрываться "трофейные" гранаты, или же валяться на улицах потерянные кем-то. В страшное время живем", - отмечает экс-сотрудник милиции Сергей Сыроид.

К слову, с 1 апреля МВД объявило месячник сдачи оружия, но поможет ли это разоружить население, увидим по результатам. А пока надо полагаться на бдительность и собственное везение.