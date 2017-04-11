Под Харьковом задержали иномарку с внушительным арсеналом оружия

ГУ Нацполиции Харьковской области

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Иномарку с арсеналом оружия задержали в Харьковской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацолиции в регионе.

"Около 11:20 на посту "Песочин" сотрудниками группы быстрого реагирования, батальона "Харьков" совместно с работниками Управления уголовного розыска, Управления превентивной деятельности ГУНП, СБУ был обнаружен автомобиль Ford, в котором находились патроны и гранаты", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции Харьковской области Иномарка с оружейным арсеналом в Харьковской области

За рулем находился 39-летний мужчина, в салоне — 35, 56 и 49-летние пассажиры в военной форме. Из автомобиля изъяты патроны различного калибра, гранаты "Ф-1", "РГД-5", выстрелы для подствольных гранатометов. Как выяснили оперативники, оружие транзитом через Харьковскую перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу. Цель транспортировки опасного груза устанавливается.

ГУ Нацполиции Харьковской области Иномарка с оружейным арсеналом в Харьковской области

На месте работает следственно-оперативная группа, проверка продолжается. Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

Ранее Канада заявила о планах открыть свой рынок оружия для Украины.