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    Под Харьковом задержали иномарку с внушительным арсеналом оружия

    (обновлено: )15721
    В Национальной полиции уточнили, что оружие в автомобиле Ford транзитом через Харьковскую перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу.
    Иномарка с оружейным арсеналом в Харьковской области
    ГУ Нацполиции Харьковской области

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Иномарку с арсеналом оружия задержали в Харьковской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацолиции в регионе.

    "Около 11:20 на посту "Песочин" сотрудниками группы быстрого реагирования, батальона "Харьков" совместно с работниками Управления уголовного розыска, Управления превентивной деятельности ГУНП, СБУ был обнаружен автомобиль Ford, в котором находились патроны и гранаты", — говорится в сообщении.

    ГУ Нацполиции Харьковской области
    Иномарка с оружейным арсеналом в Харьковской области

    За рулем находился 39-летний мужчина, в салоне — 35, 56 и 49-летние пассажиры в военной форме. Из автомобиля изъяты патроны различного калибра, гранаты "Ф-1", "РГД-5", выстрелы для подствольных гранатометов. Как выяснили оперативники, оружие транзитом через Харьковскую перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу. Цель транспортировки опасного груза устанавливается.

    ГУ Нацполиции Харьковской области
    Иномарка с оружейным арсеналом в Харьковской области

    На месте работает следственно-оперативная группа, проверка продолжается. Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

    Ранее Канада заявила о планах открыть свой рынок оружия для Украины.

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