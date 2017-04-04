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    Теракт в Петербурге: в квартире Джалилова не нашли следов взрывчатки

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (75)

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    При обыске в квартире подозреваемого Акбаржона Джалилова не были найдены ни взрывчатые вещества, ни другие составляющие взрывного устройства, сообщил источник в правоохранительных органах.
    Акбаржон Джалилов
    Акбаржон Джалилов во ВКонтакте

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. При обыске в квартире подозреваемого во взрыве в метро в Санкт-Петербурге оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств. также не была найдена и экстремистская литература, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Усиленная охрана киевского метро на фоне взрыва в Санкт-Петербурге
    Оксана Блищик/Facebook
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    "При обыске в квартире подозреваемого Акбаржона Джалилова не были найдены ни взрывчатые вещества, ни другие составляющие взрывного устройства. Кроме того, в квартире нет следов того, что мужчина занимался экстремистской деятельностью", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что по одной из версий, подозреваемого или снабдили устройством в день теракта, или же есть отдельное помещение, где он и собирал бомбы..

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    В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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