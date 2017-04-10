Дипломат РФ задержан в Киеве по подозрению в пьяном вождении - МИД

КИЕВ, 10 апр — РИА Новотси Украина. Министерство иностранных изучает информацию о задержании в Киеве российского дипломата в нетрезвом состоянии, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

В воскресенье, 9 апреля, в Киев, полиция задержала российского дипломата за вождение в нетрезвом состоянии. Он находился за рулем автомобиля BMW с дипломатическими номерами.

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"Мы изучаем имеющиеся материалы по делу задержания в нетрезвом состоянии российского дипломата в Киеве. Инцидент произошел вчера", — сказала Беца в комментарии УНИАН.

Она также подчеркнула, что "все иностранные дипломаты должны соблюдать законодательство страны пребывания в соответствии с международным правом и Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года".

"По результатам анализа будут приняты соответствующие меры дипломатического характера", — отметила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал ранее спикер столичной полиции Ярослав Тракало, задержанный дипломат от прохождения теста на алкоголь отказался.