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    Дипломат РФ задержан в Киеве по подозрению в пьяном вождении - МИД

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    В воскресенье, 9 апреля, в Киев, полиция задержала российского дипломата за вождение в нетрезвом состоянии. По словам спикера МИД Украины Марьяны Бецы, "по результатам анализа будут приняты соответствующие меры дипломатического характера".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новотси Украина. Министерство иностранных изучает информацию о задержании в Киеве российского дипломата в нетрезвом состоянии, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. 

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    В воскресенье, 9 апреля, в Киев, полиция задержала российского дипломата за вождение в нетрезвом состоянии. Он находился за рулем автомобиля BMW с дипломатическими номерами.

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    "Мы изучаем имеющиеся материалы по делу задержания в нетрезвом состоянии российского дипломата в Киеве. Инцидент произошел вчера", — сказала Беца в комментарии УНИАН.

    Она также подчеркнула, что "все иностранные дипломаты должны соблюдать законодательство страны пребывания в соответствии с международным правом и Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года". 

    "По результатам анализа будут приняты соответствующие меры дипломатического характера", — отметила пресс-секретарь МИД.

    Как сообщал ранее спикер столичной полиции Ярослав Тракало, задержанный дипломат от прохождения теста на алкоголь отказался. 

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