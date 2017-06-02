В Москве произошла потасовка со стрельбой, есть жертвы

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В пятницу ночью на улице Крылатские холмы в Москве произошла потасовка со стрельбой между двумя группами людей. В результате инцидента погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

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"В результате инцидента пострадали пять человек, из которых два скончались от полученных травм", — сказал дежурный офицер.

Напомним, в Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.