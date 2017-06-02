наверх
02.06.201709:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Москве произошла потасовка со стрельбой, есть жертвы

    (обновлено: )183
    Сообщается, что стрельба произошла ночью на улице Крылатские холмы в Москве, пострадали пять человек, из которых два скончались от полученных травм.
    Полиция Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В пятницу ночью на улице Крылатские холмы в Москве произошла потасовка со стрельбой между двумя группами людей. В результате инцидента погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

    Смотрите также: Покушение на комбата Осмаева в Киеве. Кадры с места ЧП

    "В результате инцидента пострадали пять человек, из которых два скончались от полученных травм", — сказал дежурный офицер.

    Напомним, в Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. Архивное фото
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США