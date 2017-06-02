Тиллерсон отказался говорить с Могерини после визита в Москву - СМИ

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался провести личный телефонный разговор с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини после визита в Москву 11-12 апреля, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

По словам источников, в ответ на запрос на разговор со стороны офиса Могерини Тиллерсон поручил своим подчиненным перенаправить звонок на одного из нижестоящих чиновников госдепартамента.

"Это действительно вывело ее из себя", — заявил один из собеседников издания.

Как отмечает журнал, Могерини, вероятно, хотела лично обсудить с коллегой итоги переговоров в преддверии собственного визита в Москву 24 апреля.

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Чиновники сообщили, что вместо прямых переговоров с главой ведомства госдепартамент предложил Могерини связаться с директором по политическому планированию Брайаном Хуком, но европейская сторона ответила отказом.

Неназванный чиновник во внешнеполитическом ведомстве ЕС заявил, что формально Тиллерсон ни разу не отказывал Могерини в телефонном разговоре, а беседа между Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Хуком не имела места.

Некоторые бывшие и действующие чиновники госдепартамента отметили, что подобная ситуация могла сложиться из-за того, что европейские коллеги не согласовали звонок заранее, поэтому в графике госсекретаря не оказалось свободного времени для переговоров.