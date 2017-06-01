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    Москва прокомментировала новые санкции Вашингтона

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (360)

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    По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, задаче улучшения двусторонних отношений "очень мешают бесконечные антироссийские инициативы, которые генерируются на Капитолийском холме".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Предложения сенаторов США по новым санкциям против РФ являются очередным примером захлестнувшей Вашингтон русофобии, отдельные горе-политики пытаются заработать очки на подобных инициативах, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя последний законопроект ряда сенаторов США по расширению антироссийских санкций.

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    Предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог. Кроме того, планируется расширение возможностей Минфина по "преследованию незаконной деятельности российских олигархов" в США, например, новые полномочия по изучению данных банкоматов и банковских переводов.

    По словам Рябкова, задаче улучшения двусторонних отношений "очень мешают бесконечные антироссийские инициативы, которые генерируются на Капитолийском холме". Он отметил, что там стремятся уже не к конструктивному диалогу, а к тому, чтобы "в очередной раз взмахнуть санкционной дубиной".

    "Это достаточно примитивные, если не сказать первобытные инстинкты и приемы. Новую порцию этих деструктивных идей мы увидели буквально вчера. Мы не хотим углубляться во внутриполитическую материю — она достаточно сложна и запутанна в США на сегодня — но лично я не вижу никаких других логических и разумных объяснений происходящего, кроме стремления этих горе-политиков пиариться и зарабатывать политические очки на захлестнувшей Вашингтон русофобии", — сказал Рябков.

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