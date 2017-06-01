Москва прокомментировала новые санкции Вашингтона

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Предложения сенаторов США по новым санкциям против РФ являются очередным примером захлестнувшей Вашингтон русофобии, отдельные горе-политики пытаются заработать очки на подобных инициативах, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя последний законопроект ряда сенаторов США по расширению антироссийских санкций.

Предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог. Кроме того, планируется расширение возможностей Минфина по "преследованию незаконной деятельности российских олигархов" в США, например, новые полномочия по изучению данных банкоматов и банковских переводов.

По словам Рябкова, задаче улучшения двусторонних отношений "очень мешают бесконечные антироссийские инициативы, которые генерируются на Капитолийском холме". Он отметил, что там стремятся уже не к конструктивному диалогу, а к тому, чтобы "в очередной раз взмахнуть санкционной дубиной".

"Это достаточно примитивные, если не сказать первобытные инстинкты и приемы. Новую порцию этих деструктивных идей мы увидели буквально вчера. Мы не хотим углубляться во внутриполитическую материю — она достаточно сложна и запутанна в США на сегодня — но лично я не вижу никаких других логических и разумных объяснений происходящего, кроме стремления этих горе-политиков пиариться и зарабатывать политические очки на захлестнувшей Вашингтон русофобии", — сказал Рябков.