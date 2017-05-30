Из здания Центробанка в Москве украли более 11,4 млн рублей - источник

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный украл более 11,4 миллиона рублей (более 5,3 млн грн) из Центробанка на Ленинском проспекте в Москве, проникнув в здание через окно, после чего скрылся, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его данным, инцидент произошел 29 мая.

"Неизвестный пролез через окно здания Центробанка, похитил более 11,4 миллиона рублей и скрылся", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт кражи из организации на Ленинском проспекте, не уточнив ее название и сумму похищенного.

"В полицию 29 мая поступило сообщение о краже в организации, расположенной на Ленинском проспекте. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что неизвестный в период времени с 19.00 26 мая по 8.30 29 мая проник через окно в здание и совершил кражу денежных средств, принадлежащих сотруднику организации", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают сумму материального ущерба и разыскивают подозреваемого.

Напомним, ранее в Киеве на Оболони двое мужчин в шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения.