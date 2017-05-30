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    Из здания Центробанка в Москве украли более 11,4 млн рублей - источник

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    В пресс-службе московского главка МВД подтвердили факт кражи из организации на Ленинском проспекте, не уточнив ее название и сумму похищенного. По данным источника, преступник пролез через окно здания Центробанка, похитил более 11,4 млн рублей и скрылся.
    Центральный банк России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный украл более 11,4 миллиона рублей (более 5,3 млн грн) из Центробанка на Ленинском проспекте в Москве, проникнув в здание через окно, после чего скрылся, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    По его данным, инцидент произошел 29 мая.

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    "Неизвестный пролез через окно здания Центробанка, похитил более 11,4 миллиона рублей и скрылся", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

    В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт кражи из организации на Ленинском проспекте, не уточнив ее название и сумму похищенного.

    "В полицию 29 мая поступило сообщение о краже в организации, расположенной на Ленинском проспекте. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что неизвестный в период времени с 19.00 26 мая по 8.30 29 мая проник через окно в здание и совершил кражу денежных средств, принадлежащих сотруднику организации", — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают сумму материального ущерба и разыскивают подозреваемого.

    Напомним, ранее в Киеве на Оболони двое мужчин в шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения.

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