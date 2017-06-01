Суд в Москве огласит приговор экс-директору украинской библиотеки

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Мещанский суд Москвы в четверг огласит приговор бывшему директору библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Прокурор потребовала приговорить Шарину к пяти годам лишения свободы условно и запретить ей заниматься просветительской и хозяйственно-административной деятельностью, попросив также удовлетворить гражданский иск на более чем 2,1 миллиона рублей (около $37000).

Защита, в свою очередь, просила об оправдании, чтобы защитить сотрудников научных учреждений. По словам адвоката Ивана Павлова, в деле нет ни состава, ни события преступления. По его словам, в обязанности Шариной не входило ни формирование библиотечного фонда, ни расстановка книг на полках.

В октябре прошлого года в библиотеке и квартире Шариной прошли обыски. Следователи обнаружили книгу, которая признана экстремистской. Шариной предъявлены обвинения в экстремизме и растрате.

Также Шарина, по версии следствия, унизила группу лиц по национальному признаку и возбуждала ненависть или вражду к указанной группе с использованием своего служебного положения. По утверждению гособвинителя, она организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга лиц с литературой, признанной судом экстремистской. К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также Детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

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Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Адвокат ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

Шарина содержится под домашним арестом, срок которого в последний раз продлили до 28 апреля 2017 года.