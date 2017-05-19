Названа дата прений по делу экс-главы Украинской библиотеки в Москве Шариной

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Укриана. Мещанский суд Москвы проведет прения сторон по делу бывшей главы Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

"Прокурор выступит в суде 25 мая. Мы пока не приняли решения, будем ли выступать в этот же день или возьмем паузу", — сказал адвокат.

На данной стадии прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемой. После этого очередь выступать перейдет к стороне защиты. Затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.

В октябре прошлого года в библиотеке и квартире Шариной прошли обыски. Следователи обнаружили книгу, которая признана экстремистской. Шариной предъявлены обвинения в экстремизме и растрате.

Также Шарина, по версии следствия, унизила группу лиц по национальному признаку и возбуждала ненависть или вражду к указанной группе с использованием своего служебного положения. По утверждению гособвинителя, она организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга лиц с литературой, признанной судом экстремистской. К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также Детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

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Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Адвокат ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

Шарина содержится под домашним арестом, срок которого в последний раз продлили до 28 апреля 2017 года.