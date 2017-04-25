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    Культура

    Найден украденный из библиотеки Вернадского "Апостол"

    (обновлено: )11610
    По данным СМИ, четыре человека задержаны в одном из столичных ресторанов. Книга находится на месте задержания. Злоумышленники пытались продать ее за 150 тысяч долларов.
    Книга Апостол 1574 года
    112 Украина

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники уголовного розыска задержали членов преступной банды, которые украли книгу "Апостол" 1574 года из Национальной библиотеки Украины имени Вернадского в Киеве.

    "Сейчас на улице Саксаганского, в ресторане сотрудники уголовного розыска проводят задержание членов преступной банды, которые украли из библиотеки им. Вернадского книгу "Апостол" 1574 г. Книга находится на месте задержания", — рассказал источник 112.ua

    По словам собеседника издания, книгу хотели продать за 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. 

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    wikipedia
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    "Задержаны 4 человека, входили в закрытую группировку. Никого к себе не подпускали, все члены банды — специалисты в антиквариате. Работали в основном под заказ", — добавил он.

    Книга была похищена в мае 2016 года. Как сообщала полиция, по словам работников библиотеки, к ним пришел человек, назвавшийся представителем контролирующего органа, и предоставил копии документов для проведения сверок тех книг, которые у них хранятся. После чего назвал список тех изданий, которые он хотел бы проверить. При этом попросил отдельное помещение, где бы он смог спокойно работать. В течение дня человек несколько раз выходил из помещения, оставляя при этом свои вещи. В конце рабочего дня он вышел и обратно уже не вернулся. Когда персонал библиотеки начал сверять выданные ему для ознакомления издания, они обнаружили отсутствие старопечатного издания.

    Львовский "Апостол" Ивана Федорова был издан тиражом около 1-1,2 тыс. экземпляров. В фондах библиотеки Вернадского хранится пять экземпляров, но все они неполные.

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