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    Культура

    От художника Марчука требуют 1 млн гривен за возвращение картин - Апостол

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    Советник главы МВД Михаил Апостол в эфире "ГС" не смог назвать фамилию подозреваемого в краже картин Ивана Марчука, поскольку этот человек — известен в культурных кругах Украины.
    Одна из украденных картин Ивана Марчука
    Михаил Апостол в Facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное дело по факту хищения 100 картин известного украинского художника Ивана Марчука. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Михаил Апостол. По его словам, еще летом прошлого года художник передал свои лучшие полотна для выставки в Испании, как это было и раньше, своему агенту, а тот обещал устроить "художественный переворот" в сознании европейцев. Апостол отметил, что этот вопрос держит на личном контроле министр внутренних дел Арсен Аваков.

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    Сергей Нужненко / "Радио Свобода"
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    Удалось ли установить личность подозреваемого в краже картин, советник министра внутренних дел Михаил Апостол рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Поскольку идет на данный момент следствие, я пока не буду фамилию оглашать, потому что это человек — известен в творческих кругах, и вообще в кругах культурных в Украине. На данный момент это человек проживает в Киеве. В последнее время было несколько звонков Ивану Степановичу Марчуку. Есть только одно требование, чтобы Иван Марчук компенсировал — на данный момент он назвал сумму 1 млн гривен — за то, что он понес затраты вывозя и привозя эти картины, а иначе он сказал, что картины не будут возвращены", — сообщил Апостол.

    Михаил Апостол в Facebook
    Художник Иван Марчук

    Ранее сообщалось, что гражданин Сербии, обвинявшийся в краже из Парижского музея современного искусства картин стоимостью более 100 миллионов евро, приговорен к восьми годам тюремного заключения.

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