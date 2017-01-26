Дело о попытке вывезти в РФ "Апостол" XVII века направлено в суд

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении украинца, который пытался вывезти в Россию "Апостол" XVII века, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Таможенники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в середине ноября 2016 года изъяли у 50-летнего гражданина страны старопечатную книгу "Апостол" XVII века, которую он пытался контрабандным путем вывезти в Россию.

"Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который пытался вывезти из Украины книгу — старопечатный "Апостол", — говорится в сообщении.

Прокуратура расследовала уголовное дело по статье "контрабанда". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на строк от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

Согласно сообщению, книга передана на ответственное хранение в Национальную историческую библиотеку Украины.

Ранее сообщалось, что из библиотеки Вернадского украли первую печатную книгу в Украине "Апостол" Ивана Федорова. Она была напечатана в 1574 году. Издание находилось в отделе старопечатей.