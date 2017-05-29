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    Россия

    Прокурор озвучит наказание для экс-главы украинской библиотеки в Москве

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    На данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимой. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мещанский суд Москвы проведет прения по делу бывшей главы библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме, сообщили РИА Новости в суде.

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    На данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимой. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты.

    В октябре прошлого года в библиотеке и квартире Шариной прошли обыски. Следователи обнаружили книгу, которая признана экстремистской. Шариной предъявлены обвинения в экстремизме и растрате.

    Также Шарина, по версии следствия, унизила группу лиц по национальному признаку и возбуждала ненависть или вражду к указанной группе с использованием своего служебного положения. По утверждению гособвинителя, она организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга лиц с литературой, признанной судом экстремистской. К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

    Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, адвокат Иван Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Он ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

    Шарина содержится под домашним арестом.

    Ранее сообщалось, что Шариной во время конвоирования сломали позвоночник.

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