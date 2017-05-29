Прокурор озвучит наказание для экс-главы украинской библиотеки в Москве

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мещанский суд Москвы проведет прения по делу бывшей главы библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме, сообщили РИА Новости в суде.

На данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимой. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты.

В октябре прошлого года в библиотеке и квартире Шариной прошли обыски. Следователи обнаружили книгу, которая признана экстремистской. Шариной предъявлены обвинения в экстремизме и растрате.

Также Шарина, по версии следствия, унизила группу лиц по национальному признаку и возбуждала ненависть или вражду к указанной группе с использованием своего служебного положения. По утверждению гособвинителя, она организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга лиц с литературой, признанной судом экстремистской. К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, адвокат Иван Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Он ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

Шарина содержится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Шариной во время конвоирования сломали позвоночник.