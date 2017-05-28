Защита: экс-директору украинской библиотеки в Москве повредили позвоночник

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Бывшему директору Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной во время конвоирования сломали позвоночник, сообщил "ОВД-Инфо" адвокат Шариной Евгений Смирнов.

По его словам, травму экс-директор получила 29 октября 2015 года, когда ее перевозили из отдела полиции в изолятор временного содержания.

"Шарину перевозили из отдела полиции в ИВС, в автозаке были жесткие, то ли деревянные, то ли металлические сидения. Водитель не притормозил на лежачем полицейском, автозак тряхнуло, и Шарина ударилась спиной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной, в которых говорится, что она страдает от последствий компрессионного перелома позвоночника.

Напомним, 25 мая в Мещанском районном суде завершилось судебное следствие по делу Шариной, она обвиняется в экстремизме и растрате.