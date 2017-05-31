Власть: к зачистке информпространства Украины будьте готовы!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Без особых проблем разобравшись с "вражескими" социальными сетями и другими популярными ресурсами страны "агрессора", власть решила не останавливаться на достигнутом. В качестве продолжения политики блокирования, так называемых, антиукраинских сайтов политики взялись и за масс-медиа.

Список готов

Как стало известно, министерство информационной политики уже подало на рассмотрение СБУ список интернет-ресурсов, которые, по мнению чиновников, своей деятельностью несут угрозу национальной безопасности Украины.

Как утверждает замминистра информполитики Дмитрий Золотухин, ведомство уже разработало методику и точно знает, как вычислить тот или иной "сепаратисткий" сайт. Для мониторинга и анализа контента была создана рабочая группа, которая и определила нормы украинского законодательства, содержащие запреты на распространение определенной информации.

"Нами были проанализированы ресурсы, которые поддерживаются российской стороной и субъектами, связанными с террористическими организациями на оккупированных территориях. Они были направлены в СБУ для правовой оценки и реагирования", — рассказал чиновник.

Без громких имен

Несмотря на то, что несколько месяцев назад, сразу после подписания президентом Петром Порошенко доктрины информационной безопасности, в Минстеце заявляли о десятках "опасных" ресурсов, список, поданный в СБУ содержит всего 20 "сепаратистских" сайтов.

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Правда, как признается один из членов экспертного совета при Мининформполитики, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, пока что обошлось без громких имен.

"Из известных мне сайтов там только один – "2000". Все остальные сайты я в упор не знаю, например, "Ополченец"… Ну, то есть, совсем конченые: маленькие, ужасные, выглядят плохо и странно. Выбирали, конечно, не наугад, а пользовались базами данных, в том числе и сайта "Миротворец", - отметил Аласания.

Кулуарное обсуждение

Вместе с тем, по мнению политического эксперта Руслана Бортника, блокирование СМИ — следующий шаг власти к сжиманию информационного пространства.

"Конечно, наиболее правильным было бы дождаться запретного списка и посмотреть, какие масс-медиа будут в него включены", — говорит эксперт. "Если там будут оппозиционные к власти СМИ, то это станет поводом, чтобы бить тревогу. В случае же, если в списке окажутся те ресурсы, которые действительно распространяют какие-то опасные вещи, то, возможно, в этом есть целесообразность. Очень пло\хо, что до сих пор нет открытого обсуждения этого вопроса. Ведь в демократическом обществе каждый конкретный запрет СМИ должен обсуждаться в публичной плоскости. У нас же запретный список принимается кулуарно, группой людей с крайне сомнительной репутацией и субъективными взглядами"

Отложили на потом

Вместе с тем, по мнению эксперта, будущая публикация списка малоизвестных онлайн-ресурсов — первый шаг к атаке на крупных "китов" отечественного медиа-рынка.

"Это только начало, попытка открыть щелку в ящике Пандоры. Сначала закроют откровенно сепаратистские СМИ, а затем, поближе к выборам в списке могут оказаться абсолютно респектабельные ресурсы, которые занимают оппозиционную власти позицию", — говорит Бортник. "Так или иначе, нельзя блокировать сайты легальных СМИ. Если масс-медиа официально зарегистрированы, они не могут быть заблокированы. Сначала должно быть решение суда по тому или иному СМИ, а уже потом внедряться те или иные формы блокирования".