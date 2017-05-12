Аномальный майский снегопад в Москве

В Москве образовался снежный покров из-за аномального для мая снегопада. Однако, как сообщают в метеобюро, он не продержится долго, так как днем температура поднимется до 8 градусов тепла.

"Снег в основном идет на северо-западе и западе Москвы, а так — осадки в виде дождя… Не исключено, что на западе Подмосковья образуется снежный покров", — цитирует сообщение РИА Новости.

Синоптики отметили, что подобное природное явление крайне редко встречается в месяц перед летом.

Во время снегопада выпало до 15% месячной нормы осадков, а температура упала до —1 градуса.