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    Аномальный майский снегопад в Москве

    (обновлено: )59
    Канал 480682a на youtube

    В Москве образовался снежный покров из-за аномального для мая снегопада. Однако, как сообщают в метеобюро, он не продержится долго, так как днем температура поднимется до 8 градусов тепла.

    "Снег в основном идет на северо-западе и западе Москвы, а так — осадки в виде дождя… Не исключено, что на западе Подмосковья образуется снежный покров", — цитирует сообщение РИА Новости.

    Синоптики отметили, что подобное природное явление крайне редко встречается в месяц перед летом.

    Во время снегопада выпало до 15% месячной нормы осадков, а температура упала до —1 градуса.

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