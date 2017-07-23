"Вас бы повесить". В Ровно младенца заперли в машине на 30-градусной жаре

Скриншот

"О младенец возрастом около 5 месяцев, который плачет на переднем сиденье закрытого авто Peugeot под прямыми солнечными лучами, патрульным сообщили очевидцы. Неравнодушные граждане даже пытались самостоятельно открыть авто, но не справились, поэтому позвонили спецлинии 102. На месте происшествия полицейские решили немедленно открывать авто, ведь была угроза здоровью и жизни ребенка. Авто открыли, нажав вниз на переднее правое стекло", — сообщается в facebook МВД.

Заплаканного и мокрого малыша забрали из авто и сразу же вызвали скорую помощь. Впоследствии вернулась 33-летняя мать младенца. Она сказала, что ее не было всего несколько минут.

Врачи осмотрели малыша и заверили, что угрозы жизни ребенка нет, но есть повышение температуры.

Как видно на видео, мать заявила, что она проспала. Один из очевидцев заявил женщине: "Вас надо повесить. Вы слышали, как плакал ребенок?".

Ранее сообщалось, что в Норильске автобус протащил четырехлетнюю девочку несколько метров по дороге, девочку с ушибами и ссадинами доставили в больницу.