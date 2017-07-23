Погода в Украине: в западных областях грозы и шквалы

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. На территории большинства западных областей страны ожидаются грозы и шквалы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"24 июля в большинстве западных областей грозы, днем местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В понедельник, 24 июля, на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях температура от 27 до 30 градусов. На юге от 20 до 31 градуса, на севере — от 26 до 28, на востоке — от 25 до 33 градусов. В центральных областях до 20 градусов.

В Киеве без осадков, температура днем от 26 до 28 градусов.

meteo.gov.ua Карта погоды на 24 июля

Ранее в ГСЧС сообщили, что сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье в воскресенье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона.

Читайте также: NI: добробаты против МВД — конфликт интересов украинского правительства

Напомним, в Греции был поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.