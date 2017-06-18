наверх
18.06.201709:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    На Чили обрушились ливни и снегопады, есть погибшие

    (обновлено: )33
    На юге страны, где наблюдаются масштабные разливы рек, около 34 тысяч человек остались без электричества, еще около трех тысяч остались без крова.
    Снег в Чили
    BioBioChile

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Чили четыре человека погибли, около трех тысяч остались без крова из-за проливных дождей и снегопадов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

    Июньский снегопад в Петербурге
    @andrei.ilichev
    Нежаркое лето. Июньский снегопад в Санкт-Петербурге

    По информации агентства, на юге страны, где наблюдаются масштабные разливы рек, около 34 тысяч человек остались без электричества.

    Ливни и снегопад начались в Чили в ночь с четверга на пятницу.

    По данным агентства, самые крупные медные рудники, расположенные на севере страны, пока не подверглись удару стихии.

    Местные власти продолжают следить за ситуацией.

    BioBioChile
    Снег в Чили

    Напомним, в последние дни Украину поливает дождями.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация перед началом марша ЛГБТ в Киеве
    Киев в преддверии гей-парада
    Украинский военный
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Переселенка из Донецка везла своего сына в Польшу в чемодане
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу