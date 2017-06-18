На Чили обрушились ливни и снегопады, есть погибшие

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Чили четыре человека погибли, около трех тысяч остались без крова из-за проливных дождей и снегопадов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, на юге страны, где наблюдаются масштабные разливы рек, около 34 тысяч человек остались без электричества.

Ливни и снегопад начались в Чили в ночь с четверга на пятницу.

По данным агентства, самые крупные медные рудники, расположенные на севере страны, пока не подверглись удару стихии.

Местные власти продолжают следить за ситуацией.

BioBioChile Снег в Чили

Напомним, в последние дни Украину поливает дождями.