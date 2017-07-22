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    Луцк "ушел под воду" после сильного ливня

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    Еще до окончания ливня, который шел около часа, город встал в пробках, общественный транспорт не работал. Горожане обвиняют в ситуации муниципальные власти.
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    Сильный ливень прошел в пятницу в Луцке, в следствии чего в областном центре затопило дороги и тротуары, в некоторых местах уровень воды поднялся на один метр.

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    Еще до окончания ливня, который шел около часа, город встал в пробках, общественный транспорт не работал. Горожане вынуждены были добираться домой пешком, пересекая стремительные потоки — ливневая канализация не выдержала такой нагрузки.

    Жители Луцка упрекают в местную власть в том, что после ливней город уже не в первый раз "уходит под воду". 

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