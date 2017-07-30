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    Разгул стихии. Без света остаются населенные пункты в семи областях

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    По данным ГСЧС, по состоянию на утро воскресенья остаются обесточенными 60 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Донецкой, Луганской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
    Последствия непогоды в Днепропетровской области
    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 60 населенных пунктов в семи областях, сообщает в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

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    По состоянию на 7:00 30 июля аварийно-восстановительным бригадам облэнерго удалось возобновить электроснабжение в 279 населенных пунктах.

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    "Остаются обесточенными 60 населенных пунктов, а именно: Киевская — 13 н. п., Житомирская — 12 н. п., Донецкая — 10 н. п., Луганская — 10 н. п., Черкасская — 7 н. п., Полтавская — 4 н. п. и Харьковская — 4 н. п.", — сказано в сообщении.

    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
    Последствия непогоды в Днепропетровской области

    Кроме того, как отмечает ГСЧС, 28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях. 

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