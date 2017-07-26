В горсовете Кривого Рога произошла потасовка, депутата облили зеленкой

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Потасовка произошла в городском совете Кривого Рога между муниципалами и местными жителями, которые пытались прорваться на сессию, сообщают местные СМИ.

Смотрите также: Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге

Сообщается, что на пленарное заседание пришли матери пленных криворожан, участники АТО, так как на сессии ожидается рассмотрение законопроекта по материальной помощи семьям погибших, семьям пленных, инвалидам войны 1,2,3 группы.

"В сессионный зал удалось прорваться криворожанам, в том числе матерям пленных. Во время потасовки с муниципалами, не пропускавшими на сессию горожан, несколько человек получили травмы", — сообщает 0564.ua.

0564.ua Потасовка в горсовете Кривого Рога

Также сообщается, что депутата горсовета Николая Колесника на входе в горисполком облил зеленкой мальчик 11-13 лет.

1tv.kr.ua В Кривом Роге облили зеленкой Николая Колесника

Как пишут местные СМИ, в заседании городского совета на данный момент объявлен перерыв, так как ранее депутаты заблокировали трибуну.

Ранее в Кривом Роге облили зеленкой и забросали яйцами экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Напомним, не так давно Львовский горсовет забросали дымовыми шашками.