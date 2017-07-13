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    Не поделили микрофон: в Раде произошла потасовка

    (обновлено: )24331
    Народные депутаты Олег Ляшко и Егор Соболев устроили драку возле трибуны парламента, не поделив микрофон для выступления. В четверг группа нардепов заблокировали трибуну парламента во время рассмотрения вопроса о Конституционном суде Украины.
    Канал Олег Ляшко на youtube

    Народные депутаты Олег Ляшко и Егор Соболев устроили драку возле трибуны парламента, не поделив микрофон для выступления. В четверг группа нардепов заблокировали трибуну парламента во время рассмотрения вопроса о Конституционном суде Украины.

    Смотрите также: Трибуна Верховной Рады заблокирована

    Позже к трибуне пропустили лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который выступил с заявлением о незаконности голосования за Конституционный суд и обрушился критикой на коллег-нардепов.

    Однако посреди выступления Ляшко нардеп Егор Соболев, который был среди блокирующих трибуну, начал вырывать микрофон у лидера "радикалов".

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